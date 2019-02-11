محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الملازم الدكتور مبارك فيحان الصوينع الدعجاني الطبيب بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، بزواجه أول أمس بإحدى قاعات الأفراح بالرياض، وسط حضور لفيف من المسؤولين والأهل والأقارب والأصدقاء. الدعجاني يحتفل بزواجه في الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11 احتفل الملازم الدكتور مبارك فيحان الصوينع الدعجاني الطبيب بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، بزواجه أول أمس بإحدى قاعات الأفراح بالرياض، وسط حضور لفيف من المسؤولين والأهل والأقارب والأصدقاء. 11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440 10:46 AM احتفل الملازم الدكتور مبارك فيحان الصوينع الدعجاني الطبيب بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، بزواجه أول أمس بإحدى قاعات الأفراح بالرياض، وسط حضور لفيف من المسؤولين والأهل والأقارب والأصدقاء. ، الدعجاني يحتفل بزواجه في الرياض ،

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