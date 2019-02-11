، حالة تتواصل حتى فجر غد.. تنبيهان متقدمان للرياض والشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدايتها الثانية ظهر اليوم وتمتد لتشمل محافظات عدة في المنطقتين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ الرياض والشرقية من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووفق الأرصاد، تبدأ الحالتان الساعة الثانية ظهر اليوم، وتتواصل حتى الساعة الثانية فجر يوم غد، وتشمل في الشرقية: (النعيرية، وحفر الباطن، والخفجي، والدمام، والظهران، والجبيل، والقيصومة، والأجزاء المجاورة)، كما تشمل في الرياض: (المجمعة، والخرج، والزلفي، ورماح، والدوادمي، ووادي الدواسر، والرياض).