: أعلن انستجرام عن خططه لإضافة مقاطع الفيديو من IGTV مباشرة فى “النيوزفيد” الخاص بالمستخدمين، حتى يتمكنوا من مشاهدة الفيديوهات أثناء التمرير بين الصور. وأوضح انستجرام في تغريدة يوم الخميس، أنه سيبدأ عرض نبذات من فيديوهات IGTV فى النيوزفيد، بين المشاركات الخاصة بالأصدقاء والمتابعين. وقالت الشركة: “عندما يكون هناك فيديو جديد من شخص تتابعه، يمكنك الضغط من “النيوزفيد” الخاصة بك لمشاهدة الفيديو الكامل فى IGTV”. ووفقا لموقع “ديلى ميل” البريطانى، أثارت هذه الخطوة استياء عدد من المستخدمين، إذ اشتكى الكثيرون على تويتر من أن التحديث الجديد كان يرغمهم بالضرورة على مشاهدة محتوى IGTV. جدير بالذكر، أن IGTV أو Instagram TV ، هو جزء مخصص من التطبيق حيث يمكن للمستخدمين نشر مقاطع فيديو طويلة، مثل البرامج التعليمية..، والمسلسلات، ومقاطع الأخبار وغيرها من التحديثات من الأشخاص الذين يتابعونهم، وتم طرح الميزة فى يونيو الماضى.



كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات لانستجرام بعد إجبار المستخدمين على مشاهدة فيديوهات IGTV لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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