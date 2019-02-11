: أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة – عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات..؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من جدة، ورابغ. وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . مهندس طاقة (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الطاقة، أو المجالات ذات الصلة. . مشغل غرفة تحكم (جدة): شهادة الدبلوم التقني في تخصص الهندسة. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في جدة ورابغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.