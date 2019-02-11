الأمير فيصل بن بندر يعزي رئيس الهيئة العامة للإحصاء في وفاة والده

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، واجب العزاء والمواساة لرئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، في وفاة والده.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها أمير الرياض، مساء أمس الأحد، لمقر العزاء بالرياض .

وسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعرب الدكتور فهد التخيفي عن شكره لأمير منطقة الرياض؛ على تعازيه ومواساته، داعيًا الله العلي القدير أن يكتب ذلك في ميزان حسناته .

