ختام المؤتمر الثاني للتطبيقات المتقدمة في تقنيات التصوير الطبي الإشعاعي

نظمته المدينة الطبية بجامعه الملك سعود
اختتم مؤخرًا المؤتمر الثاني للتطبيقات المتقدمة في تقنيات التصوير الطبي الإشعاعي، أعماله بأربع ورش عمل، الذي نظمه قسم الأشعة والتصوير الطبي بالمدينة الطبية بجامعه الملك سعود، بمشاركة عدد من الجامعات السعودية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الحرس.
وتناولت الورش آخر المستجدات في الأشعة الصوتية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والطب النووي، بما في ذلك آخر التقنيات خلال الثلاث سنوات الماضية، التي تعد قفزة نوعية من ناحية الذكاء الصناعي.
كما تناولت تطوير أشعة الرنين المغناطيسي تروية الجسم أو تروية الأوراميث، وقدمت أخصائية الأشعة النووية سارة أحمد العريك ورشة فحوصات القلب النووية، تناولت فيها عرضًا لتحضير المواد المشعة الصيدلانية، وعرضًا لتحضير المريض للفحص.
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