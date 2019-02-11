شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الزيارة غير المعلنة لوزير الدفاع الأمريكي في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وخلال هذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقاً لدواع أمنية سيجري الوزير الأمريكي محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني وقائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر.
ويسعى شاناهان إلى طمأنة الحكومة الأفغانية بشأن محادثات السلام المباشرة التي تجريها واشنطن مع طالبان منذ الصيف.
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