مصر تطالب برؤية متوازنة لسد النهضة الإثيوبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أهمية العمل على ضمان اتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال مشاركة السيسي بأديس أبابا في قمة ثلاثية مع الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال المتحدث في بيان صحفي إن القمة الثلاثية «جاءت امتدادا للقاءات التي انطلقت بين قادة الدول الثلاث منذ القمة الأفريقية في يناير 2018، والتي تهدف بالأساس إلى توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أي عراقيل في هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا».

وأوضح المتحدث أن الرئيس المصري أكد في هذا الصدد «أهمية العمل على ضمان اتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث، ويحول دون الافتئات على حقوق الأخرى».

وانطلقت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي الثانية والثلاثون.