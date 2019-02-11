3 قتلى في تحطم مروحية أممية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحطمت مروحية عسكرية أثيوبية في مجمع للأمم المتحدة بمنطقة أبيي الواقعة بين السودان وجنوب السودان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وجرح عشرة ركاب.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم أن المروحية كانت تنقل 23 راكبا عندما تحطمت مساء أمس الأول داخل مجمع القوة الأمنية الموقتة للأمم المتحدة في أبيي، ما أدى إلى «مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها»، وأكدت أن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة، وكانت المروحية من طراز «أم اي-8» تنقل جنودا إثيوبيين من كادوغلي في السودان إلى منطقة أبيي.