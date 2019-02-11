التخصصات توقع اتفاقية تعاون مع تخصصي الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الدمام وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس، اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وذلك لتعزيز التعاون المشترك واستثمار الإمكانات وقدرات الطرفين في مجال إدارة المشاريع. ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة الأمين العام الدكتور أيمن عبده، ومن جانب المستشفى المدير العام التنفيذي الدكتور منصور توفيق.



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