وظائف صحية شاغرة بجامعة الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الباحة بدأت جامعة الباحة أمس، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الصحية الشاغرة بالمركز الطبي الجامعي. ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة إلى زيارة موقعها الالكتروني، للاطلاع على التخصصات المشمولة والمؤهلات، وتفصيلات الشروط المطلوبة وآلية التقديم، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات سيستمر حتى الخميس المقبل.



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