السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن عناصر من حركة «حماس» عرقلوا صباح أمس عمل موظفي هيئة المعابر والحدود في السلطة الوطنية المتواجدين على «معبر كرم أبوسالم» التجاري، ومنعتهم من الوصول للمعبر.



كانت هذه تفاصيل خبر حماس تعرقل عمل هيئة المعابر والحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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