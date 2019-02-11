الدوسري يحافظ على صدارة الكارتينغ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

عزز سائق فريق إي دي، السعودي عيسى الدوسري صدارته لفئة الأساتذة من بطولة البحرين لسباقات الكارتينغ القصيرة لحلبة البحرين الدولية، بعد أن تمكن من تقديم أداء مميز في الجولة الخامسة، إذ توج بالفوز واقترب من حسم البطولة.

ولم يحالف الحظ، ابنه عبدالله (14 عاما) الذي يشارك في فئة الناشئين «جونيورز» لتحقيق مركز متقدم، إذ حل في المركز الرابع في سباق «بري فاينال».