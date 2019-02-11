اجتماع لخبراء مكافحة الفساد الرياضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنعقد الخميس المقبل في العاصمة النمساوية فيينا، أعمال لجنة الخبراء المشكلة من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات واللجنة الأولمبية الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد في الرياضة.

وتضم اللجنة رئيس وحدة النزاهة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المستشار القانوني السعودي أحمد العصيمي، بالإضافة لخبرات دولية من الاتحادات الرياضية القارية والدولية.

وستناقش اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بظواهر الفساد في المؤسسات الرياضية والطرق المثلى للتصدي لها، بالإضافة إلى وسائل الإبلاغ عن حالات الفساد وحماية المبلغين.