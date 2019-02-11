تدشين دوري المدارس بحضور نجوم الكرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يدشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الأربعاء المقبل في ثانوية عرقة بمدينة الرياض، دوري المدارس تحت شعار «جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل»، بحضور عدد من الرياضيين والتربويين، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة السعودية.
وسينطلق الدوري على مستوى 47 محافظة ومنطقة، بدءا من 17 فبراير الحالي في 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، وسط إشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين، كما سيتضمن الدوري برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين وبرامج تأهيل للمدربين والحكام.
وستقام المرحلة التمهيدية في المحافظات والمناطق، ثم تقام التصفيات على مستوى المناطق التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، وبطل المنطقة من المرحلة الثانوية من المناطق الإدارية الـ 16، فيما ستكون المرحلة النهائية بطولة مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن.
ويستمر تسجيل اللاعبين والفرق، بحيث تستطيع كل مدرسة تسجيل أكثر من فريق لكل مرحلة، وذلك من خلال الرابط الالكتروني https://www.dawrimadaris.com/login.
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