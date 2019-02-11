، عن السلوك الهدام.. "تحالف أوروبي ضد إيران" يتشكل في جولة لـ"بومبيو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ اليوم وتضم المجر وسلوفاكيا وبولندا وتشمل مؤتمراً بشأن الشرق الأوسط

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، جولةً في وسط أوروبا، تشمل المجر وسلوفاكيا وبولندا؛ أملاً في تشكيل تحالف ضد سلوك إيران.

وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية: إن "بومبيو" يسعى خلال جولته، لتعويض نقص الوجود الأمريكي الذي فتح الطريق أمام قدر أكبر من النفوذ الصيني والروسي في وسط أوروبا؛ وفق "سكاي نيوز".

وتتضمن الجولة مؤتمراً يُعقد في العاصمة البولندية وارسو بشأن الشرق الأوسط، تأمل واشنطن أن تشكل فيه تحالفاً ضد إيران.

وستركز معظم زيارة "بومبيو" لبولندا على هذا المؤتمر الذي تشارك الولايات المتحدة في استضافته بشأن "مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط".

وسيحضر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، المؤتمر الذي يستمر يومين ويبدأ في 13 فبراير، وتأمل واشنطن في كسب دعم لزيادة الضغط على إيران؛ كي تُنهي ما تصفه بسلوك هدام في الشرق الأوسط وإنهاء برامجها النووية والصاروخية.

وكان الرئيس دونالد ترامب، قد انسحب العام الماضي من اتفاق أُبرم في 2015؛ من أجل الحد من نشاط إيران النووي؛ ولكن الاتحاد الأوروبي مصمم على التمسك بالاتفاق.