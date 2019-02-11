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مع مكافأة لمن يُدلي بمعلومات عنها، تبحث الشرطة الأمريكية عن امرأة رصدتها كاميرات المراقبة، وهي تحطم الواجهة الزجاجية لمطعم في مدينة نيويورك بواسطة هراوة.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، أن المرأة وصلت إلى المطعم مساء أحد الأيام في شهر يناير الماضي، واستشاطت غضباً بعدما عَلِمت أن الوجبة التي طلبتها نَفِدت من المطعم.
وذكرت أحد الموظفات أن المرأة غادرت المكان، قبل أن تعود حاملة هراوة وتشرع في تحطيم نافذة المطعم الزجاجية وأحد الأبواب.
ونشرت الشرطة الأمريكية الفيديو -السبت- الذي أظهر واحداً من المارة وهو يحاول ثنيها عن الاعتداء؛ لكنه تراجع أمام المرأة الجائعة والغاضبة؛ فيما غادرت المرأة المكان بعد الاعتداء؛ في حين لم يصب أحد بأذى.
وقال مالك المطعم الواقع بحي برونكس في مدينة نيويورك: إن المرأة تسببت في أضرار مادية بلغت 2000 دولار؛ مضيفاً: "سمعنا صوتاً حاداً. أعتقد أنه إطلاق نار أو شيء من هذا القبيل؛ فالزجاج المتحطم تناثر في المكان".
وقال عاملون في المطعم: إن المرأة كانت زبونة منتظمة تتردد على المطعم، حتى حدث الانقلاب غير المفهوم وقت الاعتداء، عندما طلبت فطيرة لحم بقري، وكان الجواب أنها "نَفِدت".
ورصدت الشرطة الأمريكية نحو 2500 دولار، مكافأة، لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المرأة المعتدية على المطعم.
بالفيديو.. لماذا تبحث الشرطة عن "امرأة المطعم" في نيويورك؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
مع مكافأة لمن يُدلي بمعلومات عنها، تبحث الشرطة الأمريكية عن امرأة رصدتها كاميرات المراقبة، وهي تحطم الواجهة الزجاجية لمطعم في مدينة نيويورك بواسطة هراوة.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، أن المرأة وصلت إلى المطعم مساء أحد الأيام في شهر يناير الماضي، واستشاطت غضباً بعدما عَلِمت أن الوجبة التي طلبتها نَفِدت من المطعم.
وذكرت أحد الموظفات أن المرأة غادرت المكان، قبل أن تعود حاملة هراوة وتشرع في تحطيم نافذة المطعم الزجاجية وأحد الأبواب.
ونشرت الشرطة الأمريكية الفيديو -السبت- الذي أظهر واحداً من المارة وهو يحاول ثنيها عن الاعتداء؛ لكنه تراجع أمام المرأة الجائعة والغاضبة؛ فيما غادرت المرأة المكان بعد الاعتداء؛ في حين لم يصب أحد بأذى.
وقال مالك المطعم الواقع بحي برونكس في مدينة نيويورك: إن المرأة تسببت في أضرار مادية بلغت 2000 دولار؛ مضيفاً: "سمعنا صوتاً حاداً. أعتقد أنه إطلاق نار أو شيء من هذا القبيل؛ فالزجاج المتحطم تناثر في المكان".
وقال عاملون في المطعم: إن المرأة كانت زبونة منتظمة تتردد على المطعم، حتى حدث الانقلاب غير المفهوم وقت الاعتداء، عندما طلبت فطيرة لحم بقري، وكان الجواب أنها "نَفِدت".
ورصدت الشرطة الأمريكية نحو 2500 دولار، مكافأة، لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المرأة المعتدية على المطعم.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
08:55 AM
رصدت مكافأة لمن يُدلي بمعلومات عنها
مع مكافأة لمن يُدلي بمعلومات عنها، تبحث الشرطة الأمريكية عن امرأة رصدتها كاميرات المراقبة، وهي تحطم الواجهة الزجاجية لمطعم في مدينة نيويورك بواسطة هراوة.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، أن المرأة وصلت إلى المطعم مساء أحد الأيام في شهر يناير الماضي، واستشاطت غضباً بعدما عَلِمت أن الوجبة التي طلبتها نَفِدت من المطعم.
وذكرت أحد الموظفات أن المرأة غادرت المكان، قبل أن تعود حاملة هراوة وتشرع في تحطيم نافذة المطعم الزجاجية وأحد الأبواب.
ونشرت الشرطة الأمريكية الفيديو -السبت- الذي أظهر واحداً من المارة وهو يحاول ثنيها عن الاعتداء؛ لكنه تراجع أمام المرأة الجائعة والغاضبة؛ فيما غادرت المرأة المكان بعد الاعتداء؛ في حين لم يصب أحد بأذى.
وقال مالك المطعم الواقع بحي برونكس في مدينة نيويورك: إن المرأة تسببت في أضرار مادية بلغت 2000 دولار؛ مضيفاً: "سمعنا صوتاً حاداً. أعتقد أنه إطلاق نار أو شيء من هذا القبيل؛ فالزجاج المتحطم تناثر في المكان".
وقال عاملون في المطعم: إن المرأة كانت زبونة منتظمة تتردد على المطعم، حتى حدث الانقلاب غير المفهوم وقت الاعتداء، عندما طلبت فطيرة لحم بقري، وكان الجواب أنها "نَفِدت".
ورصدت الشرطة الأمريكية نحو 2500 دولار، مكافأة، لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المرأة المعتدية على المطعم.
، بالفيديو.. لماذا تبحث الشرطة عن "امرأة المطعم" في نيويورك؟ ،
المصدر : الخليج 365
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