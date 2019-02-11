السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بلقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالقيادة الإماراتية على هامش القمة العالمية السابعة للحكومات التي انعقدت أمس في دبي.

وأبرزت دعوة عمران خان للمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان.

وسلطت الضوء على المحادثات الجارية بين باكستان وصندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض لدعم الاقتصاد الباكستاني.

وأشارت إلى اتفاق باكستان ولبنان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية لرفع حجم التبادل التجاري.

وعرجت على التعاون الجاري بين باكستان وروسيا في مختلف المجالات، وعرض روسيا على باكستان بشأن إحياء مصانع الصلب الباكستانية المضطربة منذ فترة طويلة.

أمنياً أخبرت عن تعرض سكة حديدية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان لتفجير أدى إلى تلف جزء من قضبان الحديد قبل وقت قصير من مرور قطار للركاب.

وتطرقت إلى عزم فريق من خبراء التنمية الاقتصادية الاجتماعية الصينية بزيارة باكستان في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على مشاريع متفق عليها ومواقعها في ستة مناطق مختلفة.

إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، ومستجدات عملية السلام والمصالحة الأفغانية.

// انتهى //

09:35ت م

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إسلام آباد 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بلقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالقيادة الإماراتية على هامش القمة العالمية السابعة للحكومات التي انعقدت أمس في دبي.وأبرزت دعوة عمران خان للمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان.وسلطت الضوء على المحادثات الجارية بين باكستان وصندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض لدعم الاقتصاد الباكستاني.وأشارت إلى اتفاق باكستان ولبنان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية لرفع حجم التبادل التجاري.وعرجت على التعاون الجاري بين باكستان وروسيا في مختلف المجالات، وعرض روسيا على باكستان بشأن إحياء مصانع الصلب الباكستانية المضطربة منذ فترة طويلة.أمنياً أخبرت عن تعرض سكة حديدية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان لتفجير أدى إلى تلف جزء من قضبان الحديد قبل وقت قصير من مرور قطار للركاب.وتطرقت إلى عزم فريق من خبراء التنمية الاقتصادية الاجتماعية الصينية بزيارة باكستان في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي لوضع اللمسات الأخيرة على مشاريع متفق عليها ومواقعها في ستة مناطق مختلفة.إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، ومستجدات عملية السلام والمصالحة الأفغانية.// انتهى //09:35ت م0012

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