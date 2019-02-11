السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 06 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،على تقديم حكومة الوفاق الليبية شكوى رسمية ضد «القيادة العامة للجيش» إلى مجلس الأمن،موضحة أن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير المهدي المجربي قال في رسالته إن طائرة حربية تابعة تابعة للجيش قامت بغارة جوية على أحد المهابط بحقل الفيل النفطي لمنع طائرة مدينة لنقل الجرحى ، مطالبا بـاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مثل هذه الأعمال.وأشارت الصحف إلى دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال افتتاح أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الثانية والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا لرسم خريطة طريق والخروج من الأزمة القائمة في البلاد.وتطرقت إلى إعلان قادة 10 كتائب عسكرية نظامية متمركزة في أوباري وحقل الشرارة انضمامها للقوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر في عملية تطهير الجنوب من العصابات الإجرامية والإرهاب، مطالبين حكومة الوفاق بعدم السماح لأي قوات بالقدوم إلى المنطقة الجنوبية، ودعتها للوقوف مع الجيش لتوفير الأمن والأمان للمواطنين.ونقلت الصحف بيان بعثة الأمم المُتحدة ، وتشديدها على ضرورة حصر كافة العمليات العسكرية بالمنطقة الجنوبية في مُكافحة الجريمة المُنظمة التي عانت منها المنطقة ومُكافحة الإرهاب، وطالبت جميع الأطراف بالابتعاد عن إستهداف المرافق الاقتصادية بالمنطقة، كما دعت الأطراف إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه سلامة المواطنين في الجنوب، والالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي.وعرجت الصحف على كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،خلال قمة الاتحاد الإفريقى، معتبرا أن الوقت حان للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر مؤتمر وطني يمهد الطريق للمصالحة والانتخابات في المستقبل،مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس وما حولها الذي توسطت الأمم المتحدة فيه مازال قائما .// انتهى //08:57ت م0008