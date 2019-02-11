شكرا لقرائتكم حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية في 7 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، حائل، الجوف) وأجزاء من الحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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