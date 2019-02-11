الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في كلية الملك فهد الأمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين فقط لحملة البكالوريوس فما فوق بدرجة معيد ومحاضر وأستاذ مساعد ومدرس لغة في عدد من التخصصات.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن تكون جميع المؤهلات الجامعية تم الحصول عليها من جامعات سعودية أو جامعات أخرى مُعترف بها من قبل وزارة التعليم.

ألا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس والماجستير عن (جيد جداً) أو ما يعادلها وأن تكون الدراسة في جميع المؤهلات العلمية بالانتظام الكلي وأن لا يكون المتقدم ملتحقاً بوظيفة حكومية عسكرية أو مدنية.

ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات وأن لا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب لوظيفة معيد عن (25) عاماً و(33) عاماً للمتقدمين لوظيفة محاضر ومدرس لغة.

أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الشامل من قبل الكلية واحضار مشهد اختبار القدرات للجامعيين للمتقدمين لوظيفة (معيد).

وعلى من تتوفر لدية المؤهلات العلمية والشروط المشار إلها بعالية التقدم عن طريق موقع الكلية على الرابط:

http://www.kfsc.edu.sa

وذلك اعتباراً من يوم غداً الثلاثاء بتاريخ 1440/06/07هـ الموافق 12 / 2 / 2019 مع العلم أن أخر موعد للتقديم هو يوم الخميس بتاريخ 1440/06/09هـ الموافق 14 / 2 / 2019 .