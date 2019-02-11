هلال العربية دون جوفينكو وريفاس والحبسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض اختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الكرواتي زوران مامتيش الخماسي الأجنبي، كارلوس إدواردو وألبرتو بوتيا وأندريه كاريلو وجوناثان سوريانو وبافيتيمبي غوميز لمباريات دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية العربية، فيما أسقط الإيطالي سبيستيان جيوفينكو، وجيليمن ريفاس وعلي الحبسي. وضمت القائمة إلى جانب الأجانب، حراس المرمى: عبدالله المعيوف ومحمد الواكد ومروان الحيدري، واللاعبين: علي البليهي وأحمد شراحيلي ومحمد جحفلي ووليد الأحمد وياسر الشهراني وحسن كادش محمد البريك وعبدالله عطيف وناصر الدوسري وعبدالملك الخيبري ومحمد كنو وسلمان الفرج ومحمد الشلهوب وعبدالرحمن اليامي وخالد آل جبيع وسالم الدوسري وهتان باهبري ونواف العابد وذعار العتيبي وأحمد أشرف ومحمد سالم.



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