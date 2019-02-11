كيفية العلاج والوقاية من التهاب الأذن

: التهاب الأذن من أشهر المشاكل الصحية التي يتعرض لها الكثيرون؛ ما يسبب ألماً شديداً في الأذن قد يكون ذلك بسبب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أو الحساسية وأسباب أخرى مختلفة، ووفقًا لما ذكره موقع webmd فإن علاج التهاب الأذن هو 1: في الغالب يكون التهاب الأذن بسبب العدوى وفي هذه الحالة يكون العلاج عن طريق المضادات الحيوية. 2: قد يوصي الطبيب بعلاج التهاب الأذن عن طريق مسكنات الألم. 3: استخدام خافض للحرارة في عين التعرض للحمى والألم الشديد. 4: من الممكن استخدام الكمادات الدافئة فيساعد وضع قطعة قماش دافئة ورطبة على الأذن المصابة في تخفيف الألم. ومن أبرز أعراض الإصابة بالتهاب الأذن: 1: سحب أو شد الأذن. 2: صعوبة في النوم. 3: عند الأطفال البكاء المستمر. 4: العصبية الزائدة. 5: صعوبة في السمع أو في الاستجابة إلى الأصوات. 6: فقدان الاتزان. 7: الحمى الشديدة. 8: تصريف السوائل من الأذن 9: الصداع المزمن. 10: فقدان الشهية. 11: ضعف السمع. هناك بعض الأسباب التي تؤدي للإصابة بالتهاب الأذن ومنها 1: قد يكون سبب التهاب الأذن هو عدوى بكتيرية. 2: الحساسية. 3: الإفراط في التدخين والتعرض لتلوثات الهواء قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الأذن. 4: الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا. وهناك بعض طرق الوقاية من الإصابة بالتهاب الأذن ومنها: 1: تجنب التواجد في أماكن العدوى والجراثيم..، لعدم الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا مع الحفاظ على غسل اليدين باستمرار، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية من شخص آخر. 2: تجنب التدخين، أو التدخين السلبي حيث إنه يؤثر على صحة الطفل ويعرضه للجراثيم والعدوى. 3: يجب أن تهتم الأمهات بالرضاعة الطبيعية لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحمي الطفل من الأمراض.



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