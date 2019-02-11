السعودية اليوم / خسائر بقيمة 91 مليون دولار في تشيلي بسبب أحوال الطقس



سانتياجو 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

تسببت الفيضانات في شمال تشيلي والحرائق الهائلة بجنوبها في خسائر مادية بقيمة 91 مليون دولار.

وقال الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، خلال تفقده للمناطق المنكوبة اليوم، إن نحو 1200 منزل تدمرت، مضيفًا أن الفيضانات والحرائق خلفت خسائر بقيمة 91 مليون دولار في البنية التحتية.

وتفقد الرئيس التشيلي بلدة هوارا ومدينتي أريكا وايكيكي، في حين تم إجلاء مدينة ايكيكي جزئيًا السبت، بعد أن شهدت فيضانات شديدة وانهيارات أرضية.

وشهد الجنوب في الوقت نفسه، اندلاع حرائق في الغابات، بينما رفعت المنطقة المحيطة بمدينة كويلون حالة التأهب إلى أعلى درجة، وفقا لقسم الغابات بوزارة الزراعة التشيلية.

// انتهى //

05:41ت م

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سانتياجو 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واستسببت الفيضانات في شمال تشيلي والحرائق الهائلة بجنوبها في خسائر مادية بقيمة 91 مليون دولار.وقال الرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا، خلال تفقده للمناطق المنكوبة اليوم، إن نحو 1200 منزل تدمرت، مضيفًا أن الفيضانات والحرائق خلفت خسائر بقيمة 91 مليون دولار في البنية التحتية.وتفقد الرئيس التشيلي بلدة هوارا ومدينتي أريكا وايكيكي، في حين تم إجلاء مدينة ايكيكي جزئيًا السبت، بعد أن شهدت فيضانات شديدة وانهيارات أرضية.وشهد الجنوب في الوقت نفسه، اندلاع حرائق في الغابات، بينما رفعت المنطقة المحيطة بمدينة كويلون حالة التأهب إلى أعلى درجة، وفقا لقسم الغابات بوزارة الزراعة التشيلية.// انتهى //05:41ت م0278

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