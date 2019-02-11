السعودية اليوم / وزارة الدفاع الليبية تبحث التعاون في المجال العسكري مع إيطاليا



طرابلس 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

بحث وكيل وزارة دفاع حكومة الوفاق الليبية أوحيدة نجم، اليوم، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي فريمالدي والملحق العسكري باتريسيو ربالينو، التعاون في المجال العسكري.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الليبية أنه جرى خلال اللقاء بحث تعميق التعاون في مجال الدفاع والتدريب العسكري والمنح الدراسية.

// انتهى //

04:04ت م

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طرابلس 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسبحث وكيل وزارة دفاع حكومة الوفاق الليبية أوحيدة نجم، اليوم، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي فريمالدي والملحق العسكري باتريسيو ربالينو، التعاون في المجال العسكري.وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الليبية أنه جرى خلال اللقاء بحث تعميق التعاون في مجال الدفاع والتدريب العسكري والمنح الدراسية.// انتهى //04:04ت م0277

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