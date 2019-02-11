أمراء سعوديون يصلون الكويت لحضور معرض «تاريخ الملك فهد»

وصل إلى الكويت مساء اليوم الأحد، عدد من الأمراء، لحضور حفل افتتاح معرض وفعالیات (الفھد.. روح القیادة) تاریخ الملك فھد بن عبدالعزیز آل سعود، وأوبریت (أخوة راسخة).

وجاء على رأسهم كل من الأمیر محمد بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود والأمیر سعود بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود والأمیر فیصل بن سعد بن عبدالله آل سعود والأمیر فیصل بن تركي بن عبدالله آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمیر نواف بن فیصل بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود والأمیر عبدالعزیز بن سعود بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود والأمیر خالد بن محمد بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود والأمیر عبدالعزیز بن محمد بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود، والأمیر محمد بن سعود بن فھد بن عبدالعزیز آل سعود، والوفد المرافق لهم.

وكان في استقبالھم نائب وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ محمد عبدالله المبارك الصباح.