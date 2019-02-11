إنقاذ عشريني من استسقاء كُلوي نادر بمدينة الملك عبدالله الطبية

أنقذ فريق متخصص، بقسم جراحة المسالك البولية في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، شابًا في العقد الثاني من العمر؛ حيث كان يعاني من استسقاء كُلوي وانتفاخ متزايد في البطن نتيجة تشوه خلقي في حوض الكلية اليسرى.

وفي التفاصيل: استقبلت المدينة الطبية حالة الشاب، الذي تبين مُعاناته من وجود استسقاء كُلوي ضخم في الكلية اليسرى التي فقدت وظيفتها تمامًا؛ نتيجةً لتشوه خلقي في حوض الكلية اليسرى.

وقام الفريق الطبي بوضع خطة العلاج بإشراف استشاري جراحة مناظير المسالك البولية الدكتور محمد أبوهر فيل واستشاري مناظير المسالك البولية الدكتور أنمار ناصر والفريق الطبي المرافق، الذي ضم كلًا من: « د. محمود فيصل استشاري مساعد، الدكتور بسام المطرفي رئيس مقيمي المسالك، الدكتور محمد العامودي مقيم المسالك».

وتقرر إجراء تداخل بالمنظار الجراحي لاستئصال الكلية والتي كانت تحتوي على عشرة لترات من السوائل و تملأ تجويف البطن.

وتمت إزالة الكلية عن طريق شق جراحي لا يتجاوز ثلاثة سنتمترات، تكللت معها العملية بالنجاح التام، وخرج المريض من المستشفى بعد يوم واحد من إجراء العملية وهو بأتم الصحة والعافية.

وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة التي يصل فيها الاستسقاء الكُلوي الى هذا الحجم؛ حيث كان يضغط على المعدة والأمعاء والمثانة إضافةً إلى وجود صعوبة في التنفس نتيجة للضغط على الحجاب الحاجز .

وتسعى مدينة الملك عبدالله الطبية، إلى تقديم خدمة صحية متكاملة محدّثة بأحدث معايير الرعاية الصحية التخصصية وفق مسار واضح، وسعيًا لتحسين تكامل واستمرارية الرعاية المقدمة وبما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فيما يخص تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائي.