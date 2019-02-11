شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم لاجئي صيدا والبقاع 2270 سلة والان نبدء بالتفاصيل
ففي محافظة البقاع وزع فريق من المركز 1348 سلة غذائية تزن 99 طنا و752 كيلو جراما شملت أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في المحافظة، فيما وزع المركز في اليوم نفسه، 922 سلة غذائية تزن 68 طنا و228 كيلو جراما للاجئين في مدينة صيدا اللبنانية.
وتأتي المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها نتيجة الأوضاع المضطربة في بلاده.
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