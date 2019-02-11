شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مجتمعية تعرف طالبات الشرقية بالتعليم الأكاديمي والمهني والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان أهمية الشراكة الإرشادية لتثقيف طلبة المرحلة الثانوية (بنين وبنات) بما يناسبهم من التخصصات العلمية في الجامعات.

وأضاف خلال رعايته معرض «الإرشاد التعليمي المهني لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية» الذي تنظمه إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية بالتعاون مع مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز «سايتك» بالخبر مؤخرا: «إن الوقت متاح لجميع الطلبة والطالبات خلال هذا الأسبوع للاستفادة من المعرض، لافتا إلى أهمية تعريفهم بالتخصصات العلمية الجديدة واللاتي تتواءم مع ريادة الأعمال والسوق المحلي والعالمي في الوقت الراهن، وعلى مدى خمس إلى عشر سنوات قادمة بما يتوافق مع منهج المملكة في التحول الوطني والاعتماد على الدماء الشابة، مشددا على أهمية أن تمنح الأسر أبناءها وبناتها في هذه المرحلة الفرصة في اكتشاف ميولهم ورغباتهم من دون توجيه منهم إلى نوعية معينة من العلوم، حتى يستطيعوا النجاح وتحقيق التميز وخدمة الوطن بصورة كبيرة ومعطاءة».

وركز على أهمية مساعدة الطلبة من الجنسين على اختيار المهنة التي تناسب قدراتهم، وتتماشى مع احتياجاتهم ورغباتهم وميولهم وسوق العمل في المملكة والعالم واحتياجات المرحلة، وفقا لرؤية 2030 التي تركز على الاقتصاد وتعطي فرصا كبيرة للشباب للانخراط في الوظائف المستحدثة في ريادة الأعمال.

وتجول الشلعان ولفيف من قيادات التعليم في أركان المعرض بحضور المساعد للشؤون المدرسية فهد الغفيلي وفاطمة الفهيد مساعدة الشؤون التعليمية، ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد عائشة الملحم، وقيادات التعليم، واستمع من منسقات الأقسام حول مستجدات ما تتيحه هذه الجامعات والكليات من فرص مستقبلية تبشر بجيل قادم يساهم في نهضة الوطن وازدهاره في مختلف المجالات الواعدة.

وشهد المعرض المهني التعليمي التوجيهي الإرشادي لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية بتعليم الشرقية حضور قرابة 250 طالبة من مدارس تعليم الخبر وغرب الدمام.

يشار إلى أن الجامعات المشاركة في معرض الإرشاد التعليمي والمهني لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالشرقية هي: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، جامعة الأصالة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشرقية، كلية محمد المانع للعلوم الطبية، جامعة الأمير محمد بن فهد، الممثل الرسمي لجامعات المملكة المتحدة، الجامعة العربية المفتوحة، أرامكو السعودية والسفارتان البريطانية والأمريكية فيما يتعلق بالتعليم الجامعي وطرح الفرص للطلبة والطالبات وتوجيههم نحو التخصصات الحديثة.