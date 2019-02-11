شكرا لقرائتكم خبر عن بدء برنامج التدريب السعودي لـ «فنيي الأطراف» بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامجا خاصا يستهدف تدريب 6 فنيين يمنيين على تقنيات ومهارات إنتاج الأطراف الصناعية إلى جانب تدريب 6 آخرين على إدارة العمليات وقواعد البيانات والملفات الإدارية لمركز الأطراف في مأرب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال هذا البرنامج إلى إعداد كوادر فنية وإدارية وتنمية مهاراتهم، لكي يتمكنوا من تقديم خدماتهم الإنسانية بجودة عالية للحالات التي فقدت أطرافها.