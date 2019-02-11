شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاريع إلكترونية جديدة بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

دشن مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش صباح أمس 4 مشاريع تقنية في الجامعة، هي نظام الاتصالات الإدارية ومركز التصديق الرقمي ونظام «ساند» ومنظومة الحوسبة السحابية الخاصة بالجامعة، وذلك ضمن فعاليات يوم التقنية، الذي انطلق برعاية مدير الجامعة وحضور الوكلاء وعمداء الكليات بتنظيم من عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات في الجامعة، الذي يضم مشاركة جهات تقنية توضح عددا من الجوانب التقنية والتوعية بأهمية استخدامها في الجامعة وتستمر فعاليات يوم التقنية حتى الأربعاء المقبل بمحاضرات وورش عمل.

وذكر مدير الجامعة أن عمادة تقنية المعلومات خطت خطوات كبيرة في السنوات الماضية، وأن العمادة مثل الجهاز العصبي المركزي في جسم الجامعة وهذه الشبكة منتشرة في فروع الجامعة والوحدات المختلفة ودورها مهم وأن الكثير مما نتمتع به في سهولة العمل راجع إلى قوة مركز المعلومات.

وأشار وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي إلى أن تعزيز أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات هو أصل، وليس هدفا تبنى عليه الخطط والتعاملات من خلال 27 هدفاً مرتبطاً برؤية المملكة 2030، وقد وضعت العمادة لها خطة إستراتيجية تحمل في طياتها معالم التطوير والتحديث مثل المنهجية وصياغة الهوية والأهداف الإستراتيجية والخطة التنفيذية للأهداف الإستراتيجية وتعزيز أمن المعلومات وتطوير المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بجودة خدمات تقنية المعلومات.

إلى جانب ذلك، أكد عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعد العمري أن تدشين مدير الجامعة لهذه المشاريع دليل اهتمام الجامعة بتقديم أفضل المعايير الإلكترونية في خدماتها سواء في الجامعة أم المستشفيات في الجامعة مثل المستشفى الجامعي بالخبر ومستشفى طب الأسنان ومركز طب الأسرة والمجتمع وهذا ما يؤكد أهمية العمل التقني لتسهيل كل التعاملات بالتقنيات الحديثة، مضيفا إن مدير الجامعة افتتح المعرض المصاحب ليوم التقنية، الذي احتوى على 9 أركان.