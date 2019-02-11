شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم غرب الدمام يطلق مبادرة «تسجيل وأكثر» للعام الثالث والان نبدء بالتفاصيل
وكان مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان قد دشن المبادرة في نسختها الثالثة بمكتبه منتصف الأسبوع الماضي بحضور مدير مكتب تعليم غرب الدمام محمد الشاطري ورؤساء لجان المبادرة.
وأكد محمد الشاطري أن تنفيذ هذه المبادرة لهذا العام يأتي استمرارا للجهود التي قدمها ويقدمها الزملاء في هذه الفترة من كل عام، حيث يعمل الجميع من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات تطوعيا لخدمة أولياء الأمور والوصول إليهم في أماكن تواجدهم رجالا ونساء.
ولفت الشاطري إلى أن الجديد في مبادرة هذا العام هو تقديم خدمة الفحص الطبي للطالب والطالبة في نفس الموقع دون الحاجة لمراجعة المركز الصحي، بالتعاون مع صحة الشرقية من خلال تواجد طبيب في الموقع، إضافة إلى تواجد أركان للاستشارات الأسرية والتربوية، مشيرا إلى أن المبادرة سجلت خلال السنتين الماضيتين قرابة الـ1500 طالب وطالبة بنظام نور. يذكر أن مكتب تعليم غرب الدمام هو أول مكتب يطلق مبادرة لتسجيل الطلاب المستجدين ليتم تصديرها إلى عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية لتطبيقها.
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