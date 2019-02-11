شكرا لقرائتكم خبر عن آل الحمراء رئيسا لـ«عين دار» والان نبدء بالتفاصيل

يتلقى خالد بن عبدالله بن بعيث آل الحمراء، المزيد من التهاني والتبريكات، وذلك بعد أن صدر مؤخرا قرار من وزارة الداخلية القاضي بتعيينه رئيسا لمركز عين دار الجديدة التابع إداريا لمحافظة بقيق ويبعد عنها مسافة 15 كيلو مترا.. تهانينا.. ألف مبروك.



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