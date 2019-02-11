شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يهنئ «المنجزين» من أبناء وبنات الوطن والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس المكرمين من مجلس أمناء المنجزين العرب والمؤتمر الدولي الثالث للمنجزين العرب الذي عقد مؤخرا بجمهورية مصر الشقيقة تحت عنوان «الإنجاز والإبداع والتميز».

وهنأ سموه في بداية اللقاء المنجزين من أبناء وبنات الوطن الذين حققوا الجوائز، مؤكدا سموه أن الجوائز التي حصلوا عليها تُعد إنجازا لهم على المستوى الشخصي ولوطنهم الذي يشرف بكل عمل يرفع رايته خفاقه في المحافل العالمية، متمنيا سموه لجميع الفائزين التوفيق والمزيد من الإنجازات.

ومن جانبه قدم الدكتور عبد الرزاق التركي أحد المكرمين شكره باسمه ونيابة عن زملائه المكرمين لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتهنئته، داعيا الله بالتوفيق والسداد للجميع.