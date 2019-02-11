شكرا لقرائتكم خبر عن «زاوية الراصد» والان نبدء بالتفاصيل

عدم تقيّد سائقي الشاحنات، بالأنظمة المروريّة يدفعهم إلى التوقّف في منتصف الطريق، بحي الخالديّة، من أجل إنزال الحمولة من وإلى المصانع المتواجدة هناك، معرّضين حياة الآخرين إلى الخطر، ووقوع الحوادث (اليوم)



كانت هذه تفاصيل خبر «زاوية الراصد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.