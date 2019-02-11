شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق.. معاناة مستمرة وتأخر في الإنجاز والان نبدء بالتفاصيل

طالب عضو المجلس البلدي في محافظة بقيق فالح الدوسري، بضرورة علاج مشكلة تعثر مستشفى بقيق العام الجديد بسعة 100 سرير؛ لما يمثله من أهمية كبيرة لأهالي هذه المحافظة، وحاجتهم لسرعة إنجازه في ظل معاناة الكثير منهم بنقل مرضاهم إلى مستشفيات الدمام والأحساء؛ لتلقي الخدمات العلاجية؛ نتيجة نقص الخدمات في مستشفى بقيق الحالي والازدحام الشديد من المراجعين الذين يرتادونه من أحياء المحافظة، وكذلك من 40 هجرة تقريبا تابعة لبقيق، مبينا أن المواطنين بهذه المحافظة يعيشون معاناة مع هذا المشروع المتعثر منذ عدة سنوات وتأخر المقاول في تنفيذه، حيث طالب المسئولين في صحة الشرقية بالوقوف على هذه المعاناة وسرعة إنجاز مستشفى بقيق الجديد.



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