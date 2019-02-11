شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. أزمة مواعيد في المجمع الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أكد فلاح الهاجري أن هناك أزمة مواعيد يعيشها المستفيدون من مجمع الدمام الطبي، منوهًا إلى أن مواعيد بعض التخصصات تصل إلى عدة أشهر تبلغ ٦ أشهر وأكثر، وهو ما يعتبر إشكالية كبيرة تتسبب في معاناة للمرضى، حيث الكثير قد تتفاقم حالاتهم سوءًا، وأشار إلى أن البعض يلجأ إلى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج ويتكبد مبالغ مالية ضخمة نتيجة تأخر مواعيد مجمع الدمام الطبي، إضافة لطول فترة الانتظار للمرضى عند تواجدهم في الطوارئ أو للمراجعة والتي تصل لمدة طويلة تتجاوز الساعة في ظل وجود كبار سن وحالات حرجة يصعب انتظارها لفترة طويلة، وكذلك مشكلة مواقف السيارات التي لا تزال على حالها رغم عمل مواقف جديدة ولكن لا تستوعب إلا أعدادًا بسيطة من المراجعين لا تتجاوز ٢٠٪؜ من إجمالي عددهم، متمنيًا من مسؤولي صحة الشرقية زيادة أعداد الكوادر الطبية في المجمع والتوسع في خدماته الصحية حتى تكون خدماته أكثر نفعًا للمواطنين.



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