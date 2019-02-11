شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة وقوف في أماكن ذوي الاحتياجات والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الإدارة العامة للمرور أكثر من 2700 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة، بعدما أوقفها أصحابها في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وذكرت المرور أن ضبط هذه المركبات المخالفة، جاء ضمن العمل الميداني، الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأهابت بالجميع التعاون وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.



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