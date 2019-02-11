شكرا لقرائتكم خبر عن «بارق» تحتضن جثمان المبتعث البارقي والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن البارقي (21 عاما)، يدرس في مقاطعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وقد عثر على جثته مقتولا في شقته، قبل عودته إلى دياره بساعات، فيما أكد والده في تصريحاتٍ سابقة للصحيفة أن ابنه تعرض للملاحقة والمراقبة، وكان مرعوبا، وتبين أن أحد أصدقاء ابنه هو الجاني الذي اختار قتل البارقي بسلك مكنسة، وقام الوالد بإبلاغ القنصلية ببياناته؛ كي يأخذ العدل مجراه.
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