، الوقت القاتل (يخدم) الهلال ويبقيه في الصدارة .. النصر والأهلي يواصلان  المطاردة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" تقلب أوراق الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

واصل الهلال تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في ختام الجولة 19.

كما واصل النصر ملاحقة غريمه التقليدي الهلال وبضراوة، فيما شهدت الجولة تراجعًا شبابيًا اتحاديًا في المستوى الفني وقفزة للنادي الأهلي للأمام.

"الخليج 365" تقرأ أحداث الجولة 19 من الدوري.



الباطن يكشف دفاع الهلال

كاد الهلال يخسر مواجهته أمام ضيفه الباطن، بعد أن كشف "السماوي" مستوى دفاع الأزرق وانتهى اللقاء 3/2 حينما أنقذ هداف الدوري "قوميز" فريقه بالهدف الثالث في الوقت القاتل الذي انتصر للضيوف، كما ارتكب قائد الفريق البرازيلي "إدواردو" خطأً قاتلاً في ذلك اللقاء بنيله البطاقة الحمراء وبالتالي غيابه عن المباراة المقبلة أمام القادسية.

لقاء الهلال والباطن شهد أجواء متقلبة في الطقس من حيث الغبار والرياح والأمطار وبالذات في الشوط الثاني.



النصر يقترب أكثر

واصل النصر تقديم عروضه الشيقة والممتعة وأسقط القادسية بالثلاثة، ليواصل زحفه نحو الصدارة، إلا أن الفارق ما زال بينه وغريمه التقليدي الهلال 6 نقاط .

النصر تنتظره مواجهة في الجولة 20 عنوانها "مفترق طرق" أمام المنافس الآخر وهو الأهلي في أرض الأخير، وهي بالنسبة للفريقين تعد مصيرية ما إذا أراد أحدهم مواصلة الزحف نحو القمة، وإن كان الأهلي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور فإن النصر يخوض اللقاء وهو خاسر خدمات مهاجمه ( الدولي ) النيجيري أحمد موسى (لعدم جاهزيته البدنية).



تراجع اتحادي شبابي

لم يتوقع النقاد تراجع المستوى الفني للشباب، حينما خسر أمام الفتح وتراجع للمركز الرابع وبات الوصول لمرماه سهلاً في الدور الثاني، على الرغم من تمسكه بأفضل دفاع حتى الآن، وزاد العائد لصفوف الفريق حسن معاذ ( الطين بلة) كما يقال بنيله البطاقة الحمراء في تلك المواجهة.

في الجانب الآخر قفز الأهلي للمركز الثالث حينما سحق التعاون برباعية، واستعاد بعضًا من عافيته مع المدير الفني الجديد (فوساتي).

وفي الجانب الاتحادي، شهد الفريق تراجعًا في المستوى الفني وبالتالي خرج أمام ضيفه التعاون بالتعادل السلبي، مما أبقى الفريق في دائرة الخطر ( المركز 15- 14 نقطة) بعد أن بدأ يخطو نحو سكة الانتصارات وخذل جماهيره التي تجاوز عددها الـ30 متفرجًا في تلك المباراة .



أهلاويان يلاحقان "قوميز"

ما زال الفرنسي " قوميز" مهاجم الهلال تربع على قمة الهدافين ( 15 هدفًا) وسط ملاحقة شرسة من ثنائي الأهلي عمر السومة ودجانيني تافاريس ( 13 هدفًا) لكل منهما، و 12 هدفًا لمهاجم التعاون ليندر تاومبا، و11 هدفًا لكل من لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله ( أفضل صانع ألعاب حتى هذه الجولة) ولاعب الاتفاق كريستيان جوانكا.

