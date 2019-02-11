شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة في وادي الجزل والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، العثور على جثة مواطن بالقرب من قرية وقير داخل وادي الجزل "٥٠ كم جنوب العلا". وأضاف: "يرجح أنها تعود للمواطن عبد العزيز خالد البلوي المفقود فى سيل وادى فضلا غرب العلا أمس الأحد". وأشار إلى أنه تم توجيه فرق البحث التابعة للدفاع المدني للموقع وجارى التحقق والتثبت من هوية الجثة من قبل الجهات المعنية.



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