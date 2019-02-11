شكرا لقرائتكم افتتاح أول فرع لبنك ميتسوى سوميتومو المصرفي الياباني في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

دشن سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، في الرياض أمس الأحد، أول فرع لبنك ميتسوى سوميتومو المصرفي الياباني في المملكة.

ونوه السفير الياباني في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر السفارة اليابانية بمدينة الرياض، بما تشهده المملكة من تحولات اقتصادية كبيرة في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً أن اليابان ترحب وتقدر هذه التحولات الاقتصادية وتأمل أن تكون شريكاً في تحقيق الرؤية من خلال الاتفاقية التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لليابان في عام 2017 ، متطلعاً إلى أن يساهم دخول بنك ميتسوى للسوق السعودي في تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية اليابانية.



وأشار السفير الياباني إلى أن البنك يعد أحد أكبر البنوك في العالم ولديه خبرة كبيرة في الخدمات المالية والمصرفية، متمنياً أن يقوم البنك بدور محوري في جذب ودخول المستثمرين اليابانيين في السوق السعودي.

حضر حفل التدشين عدد من المسؤولين والمستثمرين من الجانبين السعودي والياباني .

تجدر الإشارة إلى أن بنك ميتسوى سوميتومو المصرفي الياباني يعد أحد أكبر البنوك في العالم ويقدم خدمات مصرفية متكاملة للعملاء من قطاع الشركات، بما في ذلك خدمات الإيداع والصرافة والتسويات، ويهدف البنك إلى تقديم مجموعة أكبر من الخدمات المصرفية لعملائه، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية للشركات اليابانية التي تعمل بالمملكة، وسيساهم البنك في زيادة فرص تمويل المشروعات في مجالات النفط والغاز، إضافة إلى مجالات أخرى.

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