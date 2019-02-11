الان تتابع أمطار على الرياض وتيماء والباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على أجزاء من مدينة الرياض، كما هطلت على مركزي أبيط ومديسيس التابعة لمحافظة تيماء شملت المركزين والقرى والهجر التابعة لهما.

كما شهدت منطقة الباحة شملت أجزاء من محافظة قلوة والمراكز التابعة لها أمطارا متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة صباح اليوم، تنبيهاً متقدماً عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول في مناطق عدة. وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر إلى الساعة الثانية ظهرا من يوم الاثنين.