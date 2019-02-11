حساب المواطن | موقع إستعلام رقم حساب المواطن عن الدفعة الـ 15.. تحديثات حساب المواطن لـ الدفعة...

نتابع آخر مستجدات وأخبار على ساحة المملكة العربية السعودية، حيث أن حسابات المواطنين الذين يستفيدون من برنامج حساب المواطن قد بدأت في إستقبال مبلغ الدعم الذي يخص الدفعة الخامسة عشر من ذلك البرنامج صباح اليوم الأحد.

واليوم ومن خلال هذا المقال، نتابع معكم تفاصيل رقم حساب المواطن، وطريقة تحديث حساب المواطن، فيما يخص الدفعة الجديدة، والموقع الخاص بـ الدخول على حاسبة حساب المواطن، وإستعلام حساب المواطن 1440 هجرياً.

حساب المواطن

في وقت سابق قد أعلن حساب المواطن عن إصدار النتائج الأهلية لـ شهر فبراير 2019، عن الدورة الخامسة عشر منه، ويمكن للجميع الدخول من خلال الرابط الآتي، وعمل تحقق من الأهلية، من هنـــــــــــا.

رقم حساب المواطن

ومما هو جدير بالذكر، حقيقة إعتماد حساب المواطن على البيانات الخاصة بالدخل، التي يقوم المستفيدون بتقديمها على البرنامج، ولكن يتم عمل مقارنه بينها وبين تلك البيانات المتواجدة في الجهات الرسمية والحكومية، وفي حالة تواجد أي إختلاف فيما بين البيانات المقدمة من جانب المواطن، وبين هذة المتواجدة لدى الجهات الحكومية المعنية، فقط يتم الإعتماد على الجهة الحكومية والرسمية، كما أن عمليات تحديث البيانات لا تقوم بالتأثير على عملية صرف الدعم، في حالة إنطباق شروط الإستحقاق عليه.

إستعلام حساب المواطن

حساب المواطن يشترط للتقديم في البرنامج على شروط الأهلية:

– أن يكون المواطن سعودي الجنسية، مع إستثناء الأبن والإبنه لزوج أو زوجة غير سعوديين ومن حاملو بطاقة التنقل.

– أن يكون المستفيد مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية، لا تزيد مدة إقامته خارج المملكة عن نحو الـ 90 يوماً خلال الـ سنة الماضية.

– يجب أن لا يكون المستفيد متواجد في أي من السجون أو دار إيواء حكومية.

– البيانات المفصح عنها متوافقة مع الجهات الحكومية والرسمية.

– معايير الإستحقاق يتم عقد معايير لها طبقاً لـ عدد أفراد الأسرة، وإجمالي دخلها، وأعمار التابعين لها فيما كانت أقل أو أكبر من عمر الـ 18 عاماً.

تحديث حساب المواطن

داعياً برنامج حساب المواطن، كل من لم يسبق له القيام بالتسجيل عبر البرنامج، بسرعة التسجيل قبل يوم 10 فبراير الحالي، حتي يتمكن من الإستفادة من الدعم القادم في دفعة مارس المقبل، كما ذكر رقم حساب المواطن عن إمكانية التسجيل بـ البرنامج عبر الدخول على الموقع التالي، من هنــــــــا.

ما هي غير ما يقل عن نحو الـ 24 ساعة، وتستقبل حسابات المستفيدين إيداع الدفعة الخامسة عشر من برنامج حساب المواطن، وعملية التسجيل بـ البرنامج عبر الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بـ حساب المواطن بواسطة إدخال تاريخ الميلاد ورقم الهوية، وكذلك رقم الجوال للمستفيد، ومن ثم إتباع ما يأتي من خطوات حتى يتم إستكمال عملية التسجيل.