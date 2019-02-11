، قيادي سابق بجماعة الإخوان: بقاء القيادات داخل تركيا مخالف للقانون الدولي ،

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أكد مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن إصرار تركيا على الإبقاء على قيادات الإخوان داخل أراضيها مخالفة للقانون الدولي الذي يأمر كل دولة بتسليم المطلوبين إلى دولهم.
وقال "نوح" في تصريحات صحفية: إن تركيا ستجد نفسها مضطرة خلال الفترة المقبلة إلى تسليم قيادات الإخوان تباعاً، خاصة في ظل تزايد التحذيرات الدولية من سياسة تركيا الرامية نحو دعم الإرهابيين.
ولفت إلى أن استمرار قيادات الإخوان في مدينة إسطنبول لن يستمر طويلاً، وإلقاء تركيا القبض على بعض أعضائهم لا يعني تغيراً جذرياً في سياسة أنقرة تجاه الجماعة، ولكن تركيا مضطرة إلى تنفيذ القانون الدولي خاصة أن أغلب القيادات الإخوانية تتواجد بالنشرات الحمراء للأنتربول الدولي.
قيادي سابق بجماعة الإخوان: بقاء القيادات داخل تركيا مخالف للقانون الدوليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
أكد مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن إصرار تركيا على الإبقاء على قيادات الإخوان داخل أراضيها مخالفة للقانون الدولي الذي يأمر كل دولة بتسليم المطلوبين إلى دولهم.
وقال "نوح" في تصريحات صحفية: إن تركيا ستجد نفسها مضطرة خلال الفترة المقبلة إلى تسليم قيادات الإخوان تباعاً، خاصة في ظل تزايد التحذيرات الدولية من سياسة تركيا الرامية نحو دعم الإرهابيين.
ولفت إلى أن استمرار قيادات الإخوان في مدينة إسطنبول لن يستمر طويلاً، وإلقاء تركيا القبض على بعض أعضائهم لا يعني تغيراً جذرياً في سياسة أنقرة تجاه الجماعة، ولكن تركيا مضطرة إلى تنفيذ القانون الدولي خاصة أن أغلب القيادات الإخوانية تتواجد بالنشرات الحمراء للأنتربول الدولي.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
12:49 AM
قال: أنقرة مضطرة لتسليم المطلوبين لأن معظمهم بالنشرات الحمراء للأنتربول
أكد مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن إصرار تركيا على الإبقاء على قيادات الإخوان داخل أراضيها مخالفة للقانون الدولي الذي يأمر كل دولة بتسليم المطلوبين إلى دولهم.
وقال "نوح" في تصريحات صحفية: إن تركيا ستجد نفسها مضطرة خلال الفترة المقبلة إلى تسليم قيادات الإخوان تباعاً، خاصة في ظل تزايد التحذيرات الدولية من سياسة تركيا الرامية نحو دعم الإرهابيين.
ولفت إلى أن استمرار قيادات الإخوان في مدينة إسطنبول لن يستمر طويلاً، وإلقاء تركيا القبض على بعض أعضائهم لا يعني تغيراً جذرياً في سياسة أنقرة تجاه الجماعة، ولكن تركيا مضطرة إلى تنفيذ القانون الدولي خاصة أن أغلب القيادات الإخوانية تتواجد بالنشرات الحمراء للأنتربول الدولي.
، قيادي سابق بجماعة الإخوان: بقاء القيادات داخل تركيا مخالف للقانون الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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