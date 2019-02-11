، "خالد ين سلطان" يرعى افتتاح معرض أكسس 12 للسيارات الفاخرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيُقام الحفل بمدينة جدة من 14 إلى 17 مارس 2019

صدرت موافقة رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، برعاية حفل افتتاح معرض أكسس 12 للسيارات الفاخرة، الذي سيُقام بمدينة جدة من 14 إلى 17 مارس 2019 بفندق هيلتون جدة.

وعبّر عبدالله بن صالح الشماسي رئيس النظم المتخصصة للمعرض والمؤتمرات المنظمة لمعرض أكسس للسيارات الفاخرة عن سعادته وتقديره لرعاية الأمير حفل افتتاح المعرض، ما يدل على أهمية هذا الحدث للقطاعين العام والخاص على حد سواء ولاسيما قطاع السيارات الفاخرة.

وأضاف: "نحن نُدرك تمام شغف الأمير خالد بعالم السيارات ورياضتها ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة وما يقدمه من مجهودات كبيرة بهدف تطوير قطاع رياضة السيارات أصبح ملموسًا".