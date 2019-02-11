شاهد.. العثور على جثة مواطن يرجح أنها تعود لمفقود وادي فضلا غرب العلا

عثر أحد المواطنين على جثة مواطن بالقرب من قرية وقير داخل وادي الجزل جنوب محافظة العلا، يرجح أنها تعود لمفقود سيل وادي فضلا، فيما يتم حالياً التحقق من هويته بتواجد الجهات المعنية.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه تم العثور على جثة مواطن بالقرب من قرية وقير داخل وادي الجزل ٥٠ كم جنوب العلا، ويرجح أنها تعود للمواطن عبدالعزيز خالد البلوي، المفقود في سيل وادي فضلا غرب العلا عند الساعة ١٧:٠٥ من عصر اليوم الأحد من قبل المواطن هادي الجهني بالقرب من قرية وقير جنوب المحافظة وتبعد عن نقطة انقلاب المركبة ٥٠ كم تقريباً. وأضاف “الجهني”: تم توجيه فرق البحث التابعة للدفاع المدني للموقع وجار التحقق والتثبت من هوية الجثة من قبل الجهات المعنية نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان “إنا لله وإنا إليه راجعون”.