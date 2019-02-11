“الثقافي البريطاني” والسفارة البريطانية يعلنان عن أسماء المرشحين لجوائز خريجي المملكة...

أعلن المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية عن أسماء المرشحين التسعة في جوائز خريجي المملكة المتحدة 2019 في المملكة العربية السعودية. وتم اختيار المرشحين التسعة بفضل إنجازاتهم البارزة مهنيًا، ورياديْ أعمال، وقادة مجتمع، ولإسهامهم في تعزيز العلاقات التعاونية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. وسيتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة بالجائزة في حفل يُقام في الرياض باستضافة السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية في 11 مارس 2019.

يُشار إلى أنها وفي عامها الخامس عالميًا والرابع في المملكة العربية السعودية، تلقت الجائزة أكثر من 1200 متقدم هذا العام من خريجي المملكة المتحدة من 120 دولة، يمثلون أكثر من 140 مؤسسة تعليم عالٍ في كل أنحاء المملكة المتحدة. والمرشحون لجائزة الإنجاز المهني، والتي تسلط الضوء على الخريجين الذين تميزوا من خلال قيادة مثالية في مجالهم المهني، هم:

• الأستاذ الدكتور فارس العنزي – خريج كلية إمبريال لندن

شغوف بالتعليم، باحث ومؤسس للجمعيات الخيرية

• د. فهد النعيم – خريج جامعة مانشستر وجامعة برونيل

داعم لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

• د. وليد السالم – خريج مدرسة ليفربول للطب المداري

المدير التنفيذي لمختبر الصحة الوطني ومتطوع

والمرشحون عن جائزة التأثير الاجتماعي، التي تسلط الضوء على الخريجين الذين قدموا مساهمة استثنائية في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي، هم:

• د. تغريد السراج – تخرجت من كلية لندن الجامعية (UCL)

كاتبة ومستشارة ومدربة مهتمة في تعلّم اللغة

• د. جوهرة أبا الخيل – خريجة جامعة هال

باحثة ومدربة وقائدة

• د. شيهانا المطروق – خريجة جامعة مانشستر،خبيرة في الإنفلونزا ومدربة دولية.

والمتسابقون النهائيون عن جائزة الريادة، التي تسلط الضوء على الخريجين الذين أدوا دورًا رائدًا في الابتكار، هم:

• د. مازن الزيدي – خريج جامعة وارويك

مدير الابتكار وريادة الأعمال.

• الأستاذ أسامة العوام – خريج جامعة لندن متروبوليتان، ريادي أعمال ورائد تحميص القهوة.

• الأستاذة مي العذل – خريجة جامعة الفنون في لندن، مديرة إبداعية وقائدة ثقافية.

ومن جانب آخر صرّح السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية سايمون كوليس: “يسعدني اليوم الإعلان عن المرشحين النهائيين للفوز بجوائز خريجي بريطانيا لعام 2019 ، والتي هي في عامها الرابع في المملكة العربية السعودية. وتكرّم هذه الجائزة إنجازات الرجال والنساء السعوديين المتميزين الذين درسوا في الجامعات البريطانية، وهم الآن يستخدمون تعليمهم في المملكة المتحدة لإحداث تأثير إيجابي في تحقيق رؤية وطنهم. أهنئ جميع المرشحين لـجائزة الإنجاز المهني، جائزة ريادة الأعمال وجائزة الأثر الاجتماعي. أتطلع لاستضافة الحفل الرابع لتوزيع جوائز خريجي المملكة المتحدة في الرياض الشهر المقبل، والالتقاء بجميع المرشحين النهائيين لتهنئتهم ليس فقط على نجاحهم المهني المذهل ولكن بصفتهم “سفراء” للتعليم العالي في المملكة المتحدة.” ومن جانب آخر أفاد أمير رمزان، مدير المجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية: “تقدم جائزة خريجي المملكة المتحدة منبرًا لتسليط الضوء على المواهب المحلية الرائعة التي تلقّت تعليمًا في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى أن قصص المتسابقين متنوعة ومُلهمة وتتيح لنا تقدير المجتمع النابض لبلدهم ومساهماتهم في المملكة العربية السعودية” بحسب صحيفة سبق.