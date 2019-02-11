شاهد.. أمن الطرق ينتشر لتنظيم حركة السير أثناء وبعد الأمطار الغزيرة بالعلا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر جهود منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة العلا أثناء وبعد هطول الأمطار الغزيرة، التي هطلت على المحافظة ومراكزها، إضافة إلى تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة؛ حرصا منهم على سلامة الجميع.

واستنفرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة العلا بتكثيف تواجد الدوريات، وذلك من خلال الانتشار في جميع الطرق الرئيسة والاستجابة للنداءات، سواء كانت متعلقة بالحوادث المرورية أو انجراف التربة في بعض الطرق بسبب السيول الغزيرة. وقامت بإغلاق بعض الطرق بسبب السيول أمام السيارات وفي الأماكن الخطيرة التي شهدت الأمطار والسيول المنقولة؛ وذلك لتسهيل الحركة المرورية وإرشاد قائدي المركبات لسلك طرق بديلة لضمان سلامة الجميع.