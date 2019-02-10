السعودية اليوم / أمطار على مراكز تيماء



تبوك 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار على مركزي أبيط ومديسيس التابعة لمحافظة تيماء شملت المركزين والقرى والهجر التابعة لهما.

جعلها الله سقيا خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى//

00:04ت م

0271



تبوك 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسهطلت مساء اليوم أمطار على مركزي أبيط ومديسيس التابعة لمحافظة تيماء شملت المركزين والقرى والهجر التابعة لهما.جعلها الله سقيا خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى//00:04ت م0271

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